Gf Vip hai fatto pace con Giulia Salemi? | la risposta di Dayane Mello

(Di martedì 6 agosto 2024)è stata sicuramente una delle protagoniste indiscusse di Gf Vip 5, insieme a lei anche. All’interno della Casa più spiata d’Italia le due avevano instaurato un legame molto stretto, proseguito poi anche una volta terminata l’esperienza. Ma unapiccata diaveva spiazzato i fan. L’ex Vippona infatti, in un’intervista a Novella2000 aveva così parlato della: Non le porto rancore. Si è creata questo mondo un po’ fake della diva, perciò cerca di rendergli onore come meglio può. Io dismetto i panni del personaggio, almeno con gli amici. Lei è più orientata all’ostentazione. Conci si fa la foto per condividerla sui social e se ci si vede si avvisano i paparazzi. Ha senso? In un anno lei si sarà fatta sentire non più di due, tre volte.