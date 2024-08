Delitti ai Caraibi | anticipazioni trama e cast della puntata di oggi

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di martedì 6 agosto 2024)aie streaming Questa sera, martedì 6 agosto 2024, alle ore 21,20 su Rete 4 va in ondaai, il poliziesco al femminile ambientato nelle Antille francesi in onda ogni martedì. Ma vediamo insieme lenel dettaglio.Dopo un esaurimento, Gaëlle torna in servizio e Melissa non sa ancora se esserne felice Appena Crivelli torna in campo, infatti, spara alla collega, che fortunatamente indossa il giubbotto antiproiettile, durante un caso con ostaggi. Le due fanno appena in tempo a ritrovare un equilibrio, che l’arrivo di Frank – l’eterno adolescente, il marito in cerca di una riconciliazione con Melissa e/o l’amante che intende ritornare tra le braccia di Gaëlle – mette tutto sotto un’altra prospettiva.