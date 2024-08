Chris Evans detiene un record nelle scene post-credits di Marvel che dimostra la sua importanza nell' MCU

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 6 agosto 2024) Non c'è nessun altro attore chelo stessodi'MCU: quante volte apparedei film? Noto per il suo ruolo iconico di Capitan America,ha stabilito un nuovoall'interno delCinematic Universe (MCU) per il maggior numero di apparizioni. Con l'uscita di Deadpool & Wolverine,ha raggiunto un totale di sette apparizioni, superando persino Samuel L. Jackson, famoso per il suo ruolo di Nick Fury.unImpressionante nel MCUha debuttato nel mondo dei filmnel 2005 interpretando Johnny Storm, alias la Torcia Umana, in Fantastic Four. Tuttavia, è stato il suo ruolo come Steve Rogers, alias Capitan America,