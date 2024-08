Basket maschile Olimpiadi Parigi 2024 | tabellone e accoppiamenti semifinali

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 6 agosto 2024) Ile glidelledel torneo dialledi. Dopo una fase a gironi che ha decretato le otto migliori squadre di pallacanestro al mondo, la competizione è entrata nel vivo con la fase ad eliminazione diretta. Il livello è altissimo con Francia, Germania, Grecia e Serbia ai quarti a rappresentare il meglio del Vecchio Continente, sfidando le favoritissime nordamericane Stati Uniti e Canada, mentre sono Brasile e Australia a completare il quadro. Insomma, grande attesa per i quarti di finale, ma sale ancora di più la tensione in vista delle: ecco, quindi, glidella fase che definirà le due squadre che si contenderanno l’oro e le due che, invece, si sfideranno per il bronzo.