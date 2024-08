Altro incidente stradale in provincia di Latina | 55enne in codice rosso elitrasportata a Roma

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

Momenti di paura intensa ieri mattina a via Campo di Carne, dove una donna di circa 55 anni ha perso il controllo della sua auto. L'auto ha colpito un palo della segnaletica e un terrapieno, ribaltandosi. Intervento dei Soccorritori Alcuni passanti hanno allertato il 118, che ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco per liberare la donna dalle lamiere. Le sue condizioni erano gravi e un elicottero del 118 l'ha trasportata d'urgenza all'ospedale San Camillo. Cause dell'La Polizia Locale di Aprilia ha chiuso la strada per effettuare i rilievi, confermando che si trattava di unautonomo. Le cause della sbandata sono ancora da accertare.