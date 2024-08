All’s Fair | Sarah Paulson e Naomi Watts nel cast della nuova serie di Ryan Murphy

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 6 agosto 2024)e altri attori sono entrati nelprossimaHulu, All's, dallo stesso creatore di show di successo come American Horror Story e Glee., Niecy Nash, Teyana Taylor esono entrate a far parte deldi All'sdi Hulu, unalegal drama di, insieme alle già annunciate Kim Kardashian e Glenn Close., Nash esaranno anche produttrici esecutive., Nash ehanno già collaborato conin vari progetti. Laha lavorato al fianco diin American Horror Story, American Crime Story, Mrs. America e Ratched, solo per citarne alcuni. Nash reciterà nella prossimadiper FX, Grotesquerie, mentreha recitato in The Watcher e, più