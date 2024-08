Triple H | Stephanie McMahon ama ancora la WWE

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di lunedì 5 agosto 2024)H ha parlato dello stato attuale e futuro diin WWE.si è dimessa dalla sua posizione di co-CEO della WWE nel 2023, dopo il ritorno a lavoro del padre Vince. Tuttavia, con Vince ora fuori scena a causa dei suoi problemi legali in corso,è tornata sulla scena, apparendo più recentemente a WWE SummerSlam 2024. Nonostante le sue brevi apparizioni sullo schermo, suo marito e Chief Content Officer della WWE Paul “H” Levesque ha confermato che non sta lavorando di nuovo con la promozione. Le parole diH “Attualmente non ha un ruolo ufficiale,” ha rivelato Levesque alla conferenza stampa post-show di WWE SummerSlam. “Ma posso dirvi questo: lei ama tutto questo. Lo ama assolutamente. A volte è più difficile amarlo, e a volte è facile amarlo. Ora è di nuovo facile amarlo per lei. Le piace guardarlo.