Rinnovo Kvaratskhelia il piano del Napoli | svelata la data dell’incontro

(Di lunedì 5 agosto 2024) Ilha in programma ildi Khvichae spunta latra le parti: tutti i dettagli Khvichaè il giocatore che più si è messo in mostra nelle ultime amichevoli giocate dal. Ha trascinato la Georgia fino agli ottavi di finale di Euro 2024, uscita solo per mano della Spagna, poi vincitrice del torneo. Le sue prestazioni sono migliorate via via col passare delle partite e oggi Antonio Conte si gode il gioiello del. Il 3-4-2-1 di Conte permette a, già in queste prime amichevoli, di spaziare su tutta la trequarti offensiva. Dunque non più solo e soltanto piedi sulla linea e dribbling, ma anche estro e fantasia a servizio della squadra entrando dentro al campo duettando con centravanti e centrocampisti e liberando spazio sulla fascia.