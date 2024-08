Pierina la moglie di Dassilva in questura | Io una stalker? È stata Manuela a cercare Louis e a provocarmi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 5 agosto 2024) Rimini, 5 agosto 2024 – Da amiche e confidenti ad acerrime nemiche. Oggi Valeria Bartolucci, ladi, in carcere dal 16 luglio per il delitto diPaganelli, verrà interrogata indopo cheBianchi, nuora della vittima, l’ha denunciata accusandola di stalking. La querela èpresentata dopo la violenta lite avvenuta a fine luglio tra le due donne nel garage di via del Ciclamino, mentrestava rilasciando l’ennesima intervista in tv sull’omidicio. Una zuffa in cui sono volati insulti pesanti, con Valeria ha tirato i capelli a. Alla polizia i difensori della Bianchi hanno consegnato i file con chat e messaggi nei quali Valeria offende e augura il male alla vicina ed ex amica. Valeria, in questo procedimento difesa dall’avvocato Alberto Donini, è pronta a vuotare il sacco e ad andare al contrattacco.