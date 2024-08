Perla e Mirko si sono lasciati come stanno | l’audio della sorella Loana

Leggi tutta la notizia su latuafonte

(Di lunedì 5 agosto 2024) Ultimo aggiornamento 5 Agosto 2024 12:48 pm by RedazioneVatiero eBrunetti dopo essersi? Ebbene sì, i Perletti non esistono più, ora rappresentano solo un ricordo. La coppia su cui molti ragazzi hanno creduto ha subito una battuta d’arresto, che pare definitiva. Infatti, tra i Perletti è finita ufficialmente. A dirlostati i due diretti interessati, tramite un messaggio condiviso sui social network. I loro fan, così tanto accaniti, non hanno reagito bene. Molti hanno tolto il ‘segui’ dai loro profili social. Altri, addirittura, sisentiti male. Un fenomeno iniziato con Temptation Island 2023, continuato con il Grande Fratello e finito sul web. Ora spunta un audiodi, che spiegaentrambi.