Osimhen il Chelsea non si è arreso | lo vuole inizialmente prestito con Lukaku al Napoli Telegraph

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 5 agosto 2024) Ilnon si èsu, loconal) Ilfa il punto sul mercato del, soprattutto l’attacco dei Blues. Maresca ha come prima scelta Samu Omorodion attaccante spagnolo dell’Atletico Madrid che ha giocato incon l’Alaves. Il quotidiano inglese scrive: IlSport può rivelare che ilnon ha escluso di aggiungere alla rosa della squadra di Enzo Maresca sia Omorodion che la stella delVictor. Ilvorrebbe riuscirci quest’estate se riescono a trovare le giuste offerte per i giocatori. L’Atletico potrebbe consentire a Omorodion di partire per circa 40 milioni di sterline se possono acquistare Alvarez dal Manchester City. () In questo caso, ilsarà in prima fila per Omorodion grazie al buon rapporto instaurato tra club.