Milan strategia chiara per Abraham | la Roma rilancia e valuta tre contropartite|Primapagina

(Di lunedì 5 agosto 2024) 2024-08-05 19:00:00 Fermi tutti! Tammyè un giocatore ditamente in uscita dalla, a maggior ragione dopo gli acquisti per quasi 70 milioni di euro complessivi di Matias Soulé e Artem Dovbyk. Non c’è spazio nella squadra di Daniele De Rossi – che al mercato potrebbe comunque chiedere un centravanti di scorta – per un giocatore dall’ingaggio pesante (4,5 milioni di euro netti a stagione fino al 2026) e reduce da un grave infortunio al ginocchio che ne ha condizionato il rendimento nell’ultima stagione. Ilresta in prima fila per il calciatore inglese, considerato da Paulo Fonseca e dalla dirigenza rossonera come l’occasione migliore per dare un adeguato ricambio ad Alvaro Morata.