Medaglia d' oro al tiro al volo Alla trave D' Amato d' oro ed Esposito di bronzo

Leggi tutta la notizia su agi

(Di lunedì 5 agosto 2024) AGI - E'd'oro per Diana Bacosi e Gabriele Rossetti nelal, finale mixed team dello skeet. La coppia ha battuto gli americani Austen Jewell Smith, e Vincent Hancock. Con loro arriva il nono oro per l'Italia ai Giochi di Parigi, 25esimacomplessiva. Per Bacosi si tratta della terzaai Giochi dopo l'oro di Rio e l'argento di Tokyo, Rossetti era stato invece campione olimpico nel 2016. Volley in semifinale L'Italia della pmaschile è in semifinale alle Olimpiadi di Parigi. Gli azzurri hanno sconfitto ai quarti di finale il Giappone per 3 a 2, al termine di una partita al cardiopalma, con gli azzurri bravi a recuperare uno svantaggio di 2 set a 0. I ragazzi di Ferdinando De Giorgi hanno poi vinto al tie-break per 17 a 15.