LIVE Tiro a volo Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Bacosi Rossetti reagiscono da campione e sono in finale contro gli USA! Appuntamento alle 15 00

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 5 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:05 Adesso è ufficiale, Amici di OA Sport! Italia 1 e USA 1 si giocheranno la medaglia d’oro, mentre Cina e India si sfideranno per il bronzo.15:00 per un pomeriggio, speriamo, di gloria. A più tardi! 13:03 Ancora un errore per la Francia, India e Cina pronte alla sfida per la medaglia di bronzo 13:01 Arriva anche l’errore per Eric Delaunay, oraquattro i colpi a vuoto complessivi 12:58 Mancano ancora gli ultimi 5 piattelli per parte e termineranno le qualificazioni. L’Italia è certa dellaper l’oro che saràgli USA 1 12:55 Secondo errore per la Francia nella serie. Sbaglia di nuovo Anastassiou. Terzo errore complessivo per i transalpini 12:51 Si prospetta unamolto difficile dunque per gli azzurri: l’Italia affronterà infatti gli Stati Uniti.