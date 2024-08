LIVE Francia-Germania Olimpiadi volley 2024 in DIRETTA | quarto di finale per i padroni di casa

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 5 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAAmici ed amiche di OA Sport, buongiorno e benvenuti/e alladi, match valido per il terzodidel torneo dimaschile delledi Parigi. Il momento della verità è finalmente arrivato, dopo la fase a gironi è giunto il momento delle sfide ad eliminazione, chi vince vola in zona medaglie. Idisi sono ben comportati nella prima fase, ma non hanno di certo impressionato, Ngapeth e compagni hanno concluso la pool A con due vittorie e un successo al tie-break contro la Serbia, una vittoria secca contro il Canada e una sconfitta al tie-break contro la Slovenia. L’impressione è che iolimpici manchino di continuità e che alternino fasi di grandea frasi di grande fatica, sopratutto in attacco.