La Promessa anticipazioni 5-11 agosto 2024 | Curro cerca di avvicinarsi ad Alonso

(Di lunedì 5 agosto 2024) Manovra di avvicinamento in corso nelle puntate de Lain onda questa settimana. Dopo aver scoperto che il marchese è il suo vero padre,de la Mata cercherà infatti diad, offrendosi volontario per aiutare Catalina con i conti della tenuta. Un atteggiamento improvviso che insospettirà Cruz, l’unica a conoscenza del vero legame paterno tra il maritoe il “nipote”. La soap iberica è in onda sette giorni su sette alle 15.40 circa su Canale 5 (diretta streaming e replica on demand su Mediaset Infinity. Lada lunedì 5 a domenica 11diadS2 E232 – Il ritorno di Jimena a casa dei suoi genitori sarebbe un enorme scandalo e la Marchesa vuole evitarlo a tutti i costi.