Italia | Venezia-Pechino ciclisti ripercorrono oltre 10 000 km del viaggio di Marco Polo

(Di lunedì 5 agosto 2024) Roma, 05 ago – (Xinhua) – Pedalando sulle strade diil primo agosto, il ciclistano Alberto Fiorin ha provato una sensazione surreale riflettendo sugli ultimi 98 giorni, durante i quali ha percorso piu’ di 10.000 chilometri in bicicletta, costeggiando citta’ e villaggi, praterie e deserti. “Ho osservato le mura merlate”, ha descritto cosi’ il 64enne nel suo diario il panorama di Jiayuguan, nella provincia nord-occidentale cinese del Gansu. Quest’anno ricorre il 700mo anniversario della morte di. Il 25 aprile, dueni, Fiorin e Dino Facchinetti, hanno iniziato il loroin bicicletta per onorarlo. Partendo da, hanno attraversato il continente eurasiatico passando per Sofia, Istanbul, Samarcanda, Almaty e lo Xinjiang cinese.