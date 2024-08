IT è tornato nel primo promo di Welcome to Derry

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di lunedì 5 agosto 2024) IT ènelditoLa prima immagine dell’attesissima serie horror di Max,to, è deliziosamente ricoperta di sangue, sguardi terrorizzati e sorrisi inquietanti, proprio come dovrebbe essere. Insieme a una manciata di altri titoli come la terza stagione di The White Lotus e A Knight of the Seven Kingdoms, la serie prequel di It ha fatto il suo debutto in grande stile attraverso un post su X condiviso dalla piattaforma di streaming. E, se lo sneak peek di pochi secondi è un indizio, sarà ancora meglio del previsto.