Inter con l’Al-Ittihad si rivede un trio stellato! Sommer in campo dal 1??

(Di lunedì 5 agosto 2024) L’affronteràmercoledì all’U-Power Stadium di Monza nel penultimo test amichevole pre-stagionale prima dell’esordio in campionato, fissato per il prossimo 17 agosto contro il Genoa a Marassi. Inzaghi deve affrontare qualche grattacapo, con altri due infortunati a parte Taremi. Ecco chi potrebbe giocare contro la squadra saudita SFIDAESSANTE – L’, dopo l’1-1 ottenuto in extremis suldel Pisa, si prepara a un’amichevole certamente più impegnativa, vale a dire quella in programma all’U-Power Stadium di Monza mercoledì 7 agosto alle ore 20.30 controdi Karim Benzema. La squadra saudita, arrivata ieri a Milano, è reduce dalla pesante sconfitta subita in terra spagnola contro il Betis. GRATTACAPI – Simone Inzaghi deve fare i conti con due infortunati in più a parte Mehdi Taremi, ovvero Marko Arnautovic e Piotr Zielinski.