Iniziate le riprese per il film documentario su Giulio Regeni

(Di lunedì 5 agosto 2024) Roma, 5 ago. (askanews) – È in fase di realizzazione unsulla storia di, per la regia di Simone Manetti, con la consulenza di Alessandra Ballerini, prodotto da Mario Mazzarotto per Movimento. Simone Manetti dall’inizio del processo staando tutte le udienze e seguendo in aula i genitori di, Paola Deffendi e Claudioe l’avvocata Alessandra Ballerini, che, con il supporto del “popolo giallo” e della “scorta mediatica” stanno cercando di ottenere una verità processuale, si legge in un comunicato degli autori. La drammatica vicenda del giovane ricercatore italiano rapito, torturato e ucciso in Egitto tra il 25 gennaio e il 3 febbraio 2016, che ha fatto il giro del mondo, e ha coinvolto coscienze e modificato leggi e giurisprudenza, da sei mesi ha iniziato a trovare finalmente spazio anche nelle aule di tribunale.