Google ha violato le leggi antitrust per mantere il monopolio delle ricerche online

(Di lunedì 5 agosto 2024) Pur di mantenere il monolioha agito illegalmente. La pensa così il giudice federale della capitale Usa Amit P. Mehta, con una decisione che colpisce il potere di Big Tech e che potrebbe alterare radicalmente il loro modo di fare affari. La decisione dà ragione al dipartimento di Giustizia e agli stati americani che hanno fatto causa a, accusandola di aver consolidato illegalmente il suo predominio, in parte, pagando ad altre aziende, come Apple e Samsung, miliardi di dollari all’anno per far sì che il colosso di Menlo Park gestisse automaticamente lesui loro smartphone e browser web. “è un monopolista e ha agito come tale per mantenere il suo”, ha scritto il giudice Mehta nella sua sentenza, la prima decisionedell’era moderna di internet in un caso contro un gigante tecnologico.