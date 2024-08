Gli effetti del caldo estremo sulla salute visiva

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di lunedì 5 agosto 2024) BOLOGNA – L’estate è arrivata e con essa le giornate più lunghe, le temperature più elevate e una conseguente maggiore esposizione al sole. Ilpuò avere una serie dinegativi sul corpo umano, come disidratazione, può provocare vertigini, stanchezza e problemi respiratori, dare alcuni disturbi che possono essere anche gravi e richiedere cure particolari. Le temperature elevate possono creare problemi anche alladegli occhi. Secondo gli esperti di www.clinicabaviera.it, una delle aziende leader in Europa nel settore dell’oftalmologia, in estate i problemi visivi aumentano di oltre il 30%. È quindi fondamentale adottare alcune misure preventive per proteggere gli occhi in questo periodo dell’anno, come indossare occhiali da sole con protezione UV, mantenere gli occhi idratati, avere una buona igiene oculare e proteggersi dal sole il più possibile.