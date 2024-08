Fratelli pusher due coppie in manette

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 5 agosto 2024) Giro di vite sullo spaccio in San Donato. A finire ingrazie al blitz della polizia sono duedi, notidella zona, arrestati in flagranza di reato. Tutto è iniziato giovedì, quando gli agenti della Mobile hanno notato un marocchino di 32 anni – in passato arrestato per spaccio – aggirarsi con fare sospetto in via San Donato. Continuando il controllo, gli stessi agenti hanno messo gli occhi anche su altri due pregiudicati: un uomo di 47 anni, anche lui marocchino e gravato da diverse condanne per spaccio – tra l’altro in affidamento in prova ai servizi sociali dallo scorso marzo –, e il fratello di 38 (con precedenti e irregolare sul territorio). I due sono stati ‘pizzicati’ mentre avvicinavano una coppia di ragazzi per vendere loro la droga, prima di raggiungere il primo soggetto – il complice 32enne.