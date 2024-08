Calendario nuoto artistico oggi orari Olimpiadi 2024 | programma 5 agosto tv streaming italiani in gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 5 agosto 2024), lunedì 5, prende il via il percorso delin questa edizionedelledi Parigi. Nella piscina francese la danza in vasca regalerà non poche emozioni e in casa Italia si vorrà stupire, in una disciplina cambiata rispetto al passato e in cui il mutamento sostanziale nel sistema di valutazione potrebbe portare a dei riscontri inattesi. La prima prova insarà la routine tecnica della squadra. Ricordiamo che in totale saranno tre le routine con le ragazze in acqua: tecnico, libero e acrobatic. La somma dei punteggi andrà a determinare la classifica finale per le medaglie. Pertanto, bisognerà trovare fin da subito la perfezione per non avere sgradite sorprese. Linda Cerruti, Marta Iacoacci, Sofia Mastroianni, Enrica Piccoli, Lucrezia Ruggiero, Isotta Sportelli, Giulia Vernice e Francesca Zunino saranno le ragazze che competeranno con il team.