Calciomercato Milan Moncada vuole chiudere per Youssouf Fofana Il Punto della trattativa

(Di lunedì 5 agosto 2024), Geoffreyperma il Monaco prende tempo. IlIlha messodavanti ad ogni preferenza per il centrocampo e nonostante i primi rifiuti da parte del Monaco, i rossoneri vogliono provarci fino in fondo e di recente hanno presentato la terza offerta per il mediano francese. Il Monaco, però, non ha ancora dato una risposta ae Furlani, che adesso vogliono mandare un ultimatum al club del Principato. L’ultima offensiva presentata dal Diavolo è stata nuovamente inferiore ai 20 milioni di euro, anche se si avvicina. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, però, i rossoneri non hanno intenzione di inserirsi in una possibile asta e non vogliono portare la trattativa ad oltranza più di quanto non lo sia già adesso.