Traffico Roma del 04-08-2024 ore 13 | 30

(Di domenica 4 agosto 2024) LuceverdeBentrovati dalla redazione temporaneamente chiusa via Panisperna per la presenza di un mezzo pesante fermo in panne all’altezza di via Urbana possibili rallentamenti in via della Pineta Sacchetti un incidente all’altezza di via Enrico pezzi giornata di partenza quella odierna per molti vacanzieri verso le diverse località di mare e montagna previsti spostamenti anche di breve e medio raggio soprattutto verso il plurale quindi su Aurelia Cristoforo Colombo e Pontina proprio sulla via Pontina ilè in coda tra Mostacciano e Tor de’ Cenci il un incidente avvenuto in direzione Latina attenzione a ridosso dell’ incidente è chiusa la corsia di sorpasso ci spostiamo ad Ostia chiusa per tutta la giornata viale delle Repubbliche Marinare per un evento commerciale te Lungomare Paolo Toscanelli e Corso Duca di Genova a chi è in partenza verso i luoghi di villeggiatura ...