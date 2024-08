Toprak Razgatlioglu farebbe la differenza in MotoGP?

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 4 agosto 2024) Il dominatore assoluto di questo ultimi periodo di Superbike si appresta a vincere, un po’ a sorpresa, il titolo di campione del mondo grazie a un tris di triplette che lo ha scaraventato in cima alla classifica pilota della SBK grazie, anche, a una moto in grado di supportare il suo talento e che, per adesso, comanda la classifica dei Costruttori. Uno scenario idilliaco perRazgatlioglu e la BMW che stanno già pianificando il prossimo anno insieme. Ma cosa potrebbe accadere nel 2026? Il turco, non è certo un mistero, vorrebbe misurarsi nella, ma qualcuno pensa che non avrebbe un impatto positivo nella classe regina.Razgatlioglu non adatto alla? Ne è convinto l’ex pilota Alex Hofmann (Credit foto – BMW)“In Superbike la sua BMW non è mai dritta, è inclinata, derapa o salta continuamente. Questo è il suo stile di guida.