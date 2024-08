Thomas Ceccon costretto a dormire all' aperto | villaggio olimpico da ufficio inchieste il video che inchioda Macron | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 4 agosto 2024) Una vergogna mondiale per Emmanuele Parigi 2024. Le Olimpiadi della grandeur francese hanno ridotto, star del nuoto azzurro e internazionale nonché medaglia d'oro ad abbandonare il disastroso e invivibilesu un prato all'. All'addiaccio, pur di non morire di caldo. Ilamatoriale che riprende il campione azzurro è diventato ovviamente virale., campionee primatista mondiale dei 100 dorso, è stato "immortalato" dallo smartphone del canottiere arabo Husein Alireza nel quale si vede l'italianonel parco del, con indosso il completo dell'Italia, appare, vicino a una panchina, sdraiato sul fianco sinistro su un asciugamano bianco posizionato sull'erba.