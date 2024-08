Ternana la fiducia di Abate | Saremo competitivi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 4 agosto 2024) Terni L’obiettivo è essere. Il concetto, già espresso dal presidente Nicola Guida e dal diggì Diego Foresti, è ribadito da Ignazio. "Sono sicuro che allestiremo una squadra in grado di disputare un campionato importante – spiega il tecnico rossoverde – per cercare di arrivare il più in alto possibile. Ho idee chiare, con la società siamo allineati e abbiamo individuato chi ci serve. Tutti gli allenatori vorrebbero la rosa completa all’80 per cento a inizio stagione, ma sappiamo che il mercato di Serie C vive di folate, si creano situazioni che non possiamo prevedere e spesso i colpi si fanno negli ultimi giorni. Sono già arrivati calciatori molto funzionali alla causa e dobbiamo anche valutare le situazioni in uscita". L’amichevole con l‘Olympiacos ha fornito buoni segnali. "Sono soddisfatto per l’atteggiamento.