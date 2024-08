Scontro fra leader per la successione di Haniyeh Il veto del big di Hamas

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 4 agosto 2024)ha fatto sapere di aver avviato le consultazioni per nominare un nuovopolitico dopo l'uccisione di Ismaila Teheran mercoledì. Il processo vede coinvolti l'ufficio politico e il Consiglio della Shura che comprende funzionari eletti tra i membri del gruppo palestinese e divisi in quattro sezioni (Gaza, Cisgiordania, diaspora e prigionieri nelle carceri israeliane). Secondo gli esperti, due sono i favoriti a succedere d: Khaled Mashaal, membro fondatore del politburo diche ha guidato il gruppo tra il 2004 e il 2017, e Khalil al-Hayya, figura potente all'interno dell'organizzazione che era vicina alassassinato e numero due a Gaza dal 2017. Nel frattempo emerge che ildia Gaza, Yahya Sinwar, sarebbe contrario alla nomina di Khaled Meshaal come successore di