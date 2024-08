Ragazzo di 24 anni si tuffa nell’Adda e non riemerge | lo ripescano ma è in gravi condizioni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 4 agosto 2024) Undi 24è indopo essere quasi annegato nel fiume Adda mentre faceva il bagno nei pressi del canale della Muzza a Cassano d’Adda, in provincia di Milano. Il giovane è stato trasportato in codice rosso in ospedale dall’eliambulanza. Non è chiaro come il giovane sia stato inghiottito dall’acqua, se per colpa della corrente o di un malore. L’allarme è scattato intorno alle 13 di domenica e sul posto sono arrivate un’ambulanza e un’auto medica coordinate dall’Agenzia regionale di emergenza urgenza. Il personale sanitario, dopo averlo rianimato, ha chiamato l’elisoccorso.