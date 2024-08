Ombre sulla Strada Ritrovata Riapre la ciclabile da cartolina Ma già incombe Pedemontana

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 4 agosto 2024) È unache spunta dal passato, non a caso si chiama ““, il percorso per una passeggiata ideale da concedersi in questa lunga pausa agostana, soprattutto se si resta in città. Il Parco Agricolo Nord Est ha appena finito il recupero del sentiero romanico-medievale: un chilometro e mezzo immerso nelle campagne fra Moriano di Vimercate e Cascina Rossino a Ornago, una, tipico paesaggio lombardo, un’oasi di pace e bellezza. L’antico tracciato è stato così restituito al pubblico, "un intervento di recupero storico, che ha voluto rendere omaggio alla tradizionale tecnica delle “risciade“, strade campestri acciottolate di sassi tondi di fiume, di cui sono stati trovati resti nel corso dei lavori", spiegano dall’area protetta.