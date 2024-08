Manca personale nel blocco operatorio del Noa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 4 agosto 2024) Stato di agitazione dei dipendenti deldel Noa pernza di. Uno sciopero che era già nell’aria ma che ora lo preannuncia Nicola Andreani della segreteria territoriale del Nursind, dopo quello proclamato dalla Fp Cgil di Massa Carrara. "Servono risposte, è impossibile gestire la recovery room - scrive il rappresentante all’interno dell’ospedale -. In particolare viene segnalata una grave carenza diinfermieristico in relazione ai volumi di attività, cosa che si ripercuote sull’organizzazione e sul clima interno, oltre a problematiche di tipo organizzativo e legate alla cosiddetta ‘recovery room’. Nei prossimi giorni il sindacato sarà convocato in prefettura insieme alla direzione dell’Asl per un incontro di conciliazione onde evitare la proclamazione dello sciopero.