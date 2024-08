LIVE MotoGP GP Gran Bretagna 2024 in DIRETTA | inizia la gara a Silverstone! Pioviggina!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 4 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI piloti vanno a posizionarsi sulla griglia di partenza. Saranno 20 i giri da percorrere. 14.01 Attenzione,14.00 Giro di ricognizione! 13.59 Tutti hanno scelto la doppia gomma media, tranne il pole man. Aleix Espargarò infatti correrà con la hard all’anteriore. Scelta davvero interessante per il catalano. 13.57 Pochi istanti e si parte. Ancora una volta condizioni ideali a. Sarà unaquanto mai fondamentale per l’intero campionato. Bagnaia vuole la quinta, Martin vuole tornare in vetta, Marc Marquez cerca la zampata con le Aprilia e le KTM. 13.54de curiosità in casa Aprilia. Vinales e Aleix Espargarò riusciranno nel colpaccio con una RS davvero in palla a? 13.51 Jorge Martin appare uno deidi candidati al successo odierno.