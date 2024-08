LIVE Ciclismo Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Bamogo in fuga da lontano

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 4 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.19ha 30? di vantaggio sul gruppo. 14.16guadagna una ventina di secondi sul gruppo. Per il momento nessun’atleta ha provato a portarsi sulle ruote della rappresentante del Burkina Faso. 14.14 Accelerazione di Awa(Burkina Faso) che prende qualche metro sul gruppo. Nessuno segue l’azione dell’africana. 14.10 Inizia ufficialmente la prova in linea femminile dei Giochi della XXXIII Olimpiade! 14.06 La formazione più forte è l’Olanda. Le neerlandesi si presentano a questa corsa con Ellen Van Dijk, Demi Vollering, Lorena Wiebes e Marianne Vos. 14.03 Saranno 157.7 i chilometri da percorrere quest’oggi con un circuito finale di 18.5 km da ripetere per tre volte. 14.00 Iniziata la partenza neutralizzata. Tra una decina di minuti ci sarà la partenza ufficiale della corsa. 13.59 Ad aprire la corsa è Jeannie Longo. 13.