Lavori della Provincia di Pisa da circa 800mila euro al Liceo Buonarroti

(Di domenica 4 agosto 2024), 4 agosto 2024 - Tre aule in più in arrivo per ildia partire dall’inizio del prossimo anno scolastico 2024/2025, grazie agli interventi a curadi. “Gli spazi saranno ricavati dalla ristrutturazione dei localiex Bibliotecale che ospiteranno gli uffici amministrativi, la biblioteca, un archivio e la presidenza dell’istituto, andando così a recuperare tre aule in più a beneficio di studenti e studentesse”, afferma il Presidente Massimiliano Angori, che nella mattina di venerdì 2 agosto si è recato in visita alla scuola, incontrando il Dirigente Scolastico professor Alessandro Salerni, insieme al Dirigente dell’Edilizia Scolasticadi, Ingegner Vincenzo Simeoni che ha illustrato isin qui svolti dall’entele, lavorazioni ormai in dirittura di arrivo.