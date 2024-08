Contributi fino a 30 000 euro per le Associazioni produttori Made in Italy il bando

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di domenica 4 agosto 2024) Confermatia 30.000per ledi. Con un apposito decreto ministeriale, il Ministero delle Imprese e delin(MIMIT) ha pubblicato undestinato a sostenere le spese di consulenza tecnica per l’ottenimento delle Indicazioni Geografiche Protette (IGP) per prodotti industriali e artigianali. Ildestinato allediinÈ stato pubblicato sul portale del Ministero delle Imprese e delinil decreto direttoriale (G.U. del 29 luglio 2024 serie Generale n.176) come Avviso di apertura delche stabilisce i requisiti, le spese ammissibili, l’entità e le modalità di erogazione del contributo destinato allediper le spese di consulenza tecnica sostenute per la predisposizione del disciplinare di produzione dei prodotti industriali e artigianali tipici.