Civitanova scontro frontale sull’Adriatica | mamma e figlia in ospedale

(Di domenica 4 agosto 2024), 4 agosto 2024 –tra due auto lungo la statale Adriatica, una Fiat Panda con a bordo una donna e quattro ragazzini, tra cui la, si ribalta. L’incidente è avvenuto venerdì sera, poco dopo le 23, lungo la statale all’altezza dell’incrocio che va verso l’ex ristorante Orso. Per cause che sono in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia municipale, una Panda, che procedeva verso, e una Volkswagen Passat, condotta da un uomo di 63 anni residente a Filottrano, si sono scontrate. La Panda è stata urtata sulla fiancata, ha colpito un cordolo lungo la carreggiata e si è ribaltata. Al volante si trovava una 48enne di Macerata. Subito sono stati allertati i soccorsi e sul posto sono arrivate una ambulanza della Croce Verde, una della Croce Rossa e i vigili del fuoco.