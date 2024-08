Antegnate piange Afro Bertoncelli | Un dolore immenso era parte viva della nostra comunità

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 4 agosto 2024). “Aveva la passionemoto, una passione che gli è risultata purtroppo fatale”. È visibilmente scosso il sindaco diSimone Nava quando inizia a parlare di, il 46enne morto sabato 3 agosto poco dopo mezzogiorno nel drammatico scontro frontale tra due motociclette ad Anfo, in Val Sabbia. Classe ’78, con la sua due ruote di grossa cilindrataè entrato in collisione con un’altra motocicletta in località dei Casali sul lago d’Idro, sotto Rocca d’Anfo. Sbalzato dalla sellasua amata due ruote, il 46enne è stato scaraventato oltre il muretto di contenimentocarreggiata, finendo nei rovi di un fosso con un dislivello dalla strada di circa 3-4 metri.