ANIMA NERA sono fuori con PER TE

(Di domenica 4 agosto 2024) “Per Te” è una romantica canzone d’amore degli. “Per te” degliLa band interpreta, nella nuova traccia dal titolo “Per te”, il significato di amore per sempre, di amore eterno, secondo il loro personale pensiero. Cosa descrive il singolo? Il brano è una melodiosa ballata in cui vengono riaperti vecchi ricordi e lontane memorie e lascia capire che quello che sembrava un sentimento dimenticato, in realtà era solo “messo in pausa”, assopito tra le lenzuola del tempo. Nasce così un brano spontaneo e dai sentimenti forti che racconta di come certe relazioni, pur non sapendolo restano eterne, perché certe cose passano, mentre una canzone è per sempre. Per ascoltare “Per te”: https://www.youtube.com/watch?app=desktop&feature=shared&v=ppT-2MUrORc&abchannel=https://udsc.lnk.