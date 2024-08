Ambulanza con i disegni di Iris | Il suo sogno diventerà realtà

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 4 agosto 2024) Un piccolo angelo, volato via troppo presto, a soli dieci anni, ma che non sarà mai dimenticato perché il suo sorriso ed i suoi valori, così puri e sinceri, saranno sempre qualcosa di indelebile e che niente e nessuno potrà portare via.purtroppo non è più tra noi, adesso ci guarda dal paradiso, ma da lassù sarà felice di sapere quanta gente gli vuole bene e si sta mobilitando per il suo grande desiderio. Perché la bambina di Abbadia di Montepulciano aveva nel cuore un, bellissimo, ovvero quello di migliorare la vita degli altri bimbi malati. Lo aveva espresso a maggio scorso quando si spostava all’interno di Firenze per fare le cure con un’idea precisa, quella di "rinnovare tutte le ambulanze". Una volontà "nobile" che dimostra tutta la sensibilità della piccolae la sua anima speciale.