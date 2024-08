Accoltellato al pronto soccorso Il NurSind | Troppi rischi Serve un posto di polizia h24

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 4 agosto 2024) Dopo l’ennesima aggressione aldel Santo Stefano, sfociata in un accoltellamento di un italiano di 25 anni e la denuncia per lesioni di un marocchino,torna ad alzare la voce sul ’nodo’ sicurezza. "undiH24", tuona Roberto Cesario, segretario territoriale del sindacato degli infermieri. E prosegue: "La sicurezza per chi lavora è un diritto al quale non possiamo rinunciare. La situazione è conosciuta da tutti, adesso servono risposte concrete e immediate". Un grido di allarme indirizzato alle istituzioni cittadine perché non venga tenuta sempre alta e a mente "la situazione di estrema pericolosità nella quale gli operatori sanitari sono costretti a lavorare quotidianamente", si legge in una nota stampa.