A Rimini scendono in campo ottanta nuove Fiamme gialle

(Di domenica 4 agosto 2024)finanzieri in più al servizio del territorio della provincia diper il periodo estivo. Sono questi i rinforzi inviati dal Ministero dell’Interno nell’ambito del piano per rafforzare il piano della sicurezza durante l’estate. I militari, addestrati alla Scuola ispettori e sovrintendenti de L’Aquila, saranno destinati a rafforzare il presidio portato avanti dallariminesi su tutta la provincia tramite l’impiego quotidiano, in particolare durante le fasce serali e notturne e nei fine settimana, nelle numerose attività di controlli del territorio di affiancamento alle pattuglie 117 e agli altri miliari già fortemente impegnati nella lotta alla contraffazione commerciale e all’abusivismo.