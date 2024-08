A che ora Paltrinieri oggi nella finale dei 1500 sl | programma n di corsia avversari tv

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 4 agosto 2024), domenica 4 agosto, ultima giornata di Finali alla Paris La Defense Arena, la casa del nuoto in queste Olimpiadi di Parigi 2024. L’Italia potrà contare su un solo uomo, Gregoriodeistile libero maschili. Il carpigiano, già bronzo negli 800 sl in questa rassegna a Cinque Cerchi, proverà a regalarsi qualcosa di bello anche nelle trenta vasche. Nelle batterie di ieriha dato conferma di stare bene, ottenendo il secondo tempo d’accesso all’atto conclusivo, preceduto solo dall’irlandese Daniel Wiffen, già oro negli 800 sl a Parigi. Quest’ultimo è il candidato numero uno per l’oro, vista la facilità messa in mostra nel corso delle heat, in cui ha ottenuto il miglior tempo d’accesso all’atto conclusivo.