Viva Léon Marchand anche il suo orologio conferma che è un master della velocità

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di sabato 3 agosto 2024) Non succede in tutte le Olimpiadi, ma quando un atleta galvanizza un'intera nazione vincendo in casa un oro dietro l'altro beh, è una cosa unica. Ian Thorpe lo ha fatto a Sydney 2000. Mo Farah a Londra 2012. E non c'è dubbio: Parigi 2024 appartiene a. Conosciuto come La Baguette per il semplice fatto - immagino - che è francese, il 22enne che ha vinto quattro medaglie d'oro individuali nel nuoto questa settimana giustifica senza dubbio i paragoni pre-gara con l'unico e inimitabile Michael Phelps, che ha una cosa come 23 medaglie olimpiche appese in una stanza chissà dove.GettyImagesSe ingrandisci la foto disul podio di Parigi 2024, capisci subito che in comune con Phelps non ha solo quell'avida ossessione per le medaglie d'oro.a lui piacciono gli orologi, in particolare gli orologi Omega.