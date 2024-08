Visite ok il regista Stulac è granata

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 3 agosto 2024) Scogliomediche superato, e quindi la Reggiana ha ufficializzato il nuovo: Leo(foto) è. Il centrocampista classe 1994 originario della Slovenia arriva in prestito biennale dal Palermo, fino al 30 giugno 2026., che conta 113 presenze in Serie B (15 gol e 16 assist) e 49 in A (2 gol e 3 assist) con le maglie di Empoli, Venezia, Parma e Palermo, porta con sé sicuramente caratteristiche di buon livello: piede letale sulle punizioni, e molto educato per piazzati e calci d’angolo. Buona la sua regìa, unita a fase di interdizione che non manca. I dubbi, però, sono sulla tenuta fisica: negli ultimi due anni in Sicilia ha messo insieme 33 presenze, e spesso è stato fermato da noie muscolari. Eccessivo definirlo scommessa, perché al top è uno dei migliori registi della B, ma sicuramente è alla ricerca di quella continuità che gli manca da tempo.