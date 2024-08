Turista travolto sul pontile Conducente del motoscafo denunciato per lesioni gravi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 3 agosto 2024) La tragedia di Greta Nedrotti e Umberto Garzarella, falciati dalRiva alla cui guida si trovava un tedesco ubriaco, come l’uomo che era con lui, nelle acque del Golfo di Salò nel 2022, e l’annegamento di Eva Mercedes Lindl nel lago d’Iseo lo scorso anno, mentre era ospite su una barca condotta da una sua connazionale in stato di ebbrezza, da cui è caduta, non sono bastate a insegnare ad alcune persone irresponsabili a non mettersi alla guida di un natante dopo avere alzato il gomito. La guardia di finanza e in particolare il Roan di Como stanno indagando suldi unche domenica scorsa a Moniga del Garda ha ferito gravemente un giovane milanese che era seduto sul molo. Ora si trova in prognosi riservata in ospedale a Verona.