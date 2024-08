Troppi cantieri in città

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 3 agosto 2024) Se non fosse bastata Bologna30, con tutti i rallentamenti dei trasporti, polemiche, discussioni e discorsi degli ambientalisti/ciclisti/integralisti ora Bologna vive una nuova emergenza che paralizza il traffico impedendo non solo alle auto ma anche a bus, moto, bici e pedoni qualunque spostamento incon tempistiche umane. Il sindaco e la sua giunta stanno portando avanti con tempistiche sovrapposte, il progetto Tramvia e l'intervento del canale del Reno. Non occorre essere un genio per capire che due interventi così invasivi non possono viaggiare in contemporanea perché se cominci a fare scavi, chiudi strade e togli parcheggi il traffico impazzisce e si blocca.