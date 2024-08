Triste chiudere Casa Albergo La viviamo come una sconfitta

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 3 agosto 2024) "Spero che tanti cittadini della nostra amata Sesto san Giovanni fatichino almeno un poco a prendere sonno in queste notti. E non solo per il caldo". Una lettera a cuore aperto quella scritta da don Carlo Confalonieri, il parroco della chiesa di San Giovanni Battista, dopo lo sghombero della. "Scrivo queste poche righe perché – da “vicino di” - non riesco a contenere l’amarezza di fronte alepilogo, culminato nello sgombero di mercoledì". Un cammino iniziato nel 1998 con la cessione dello stabile da parte del Comune in comodato d’uso alla Fondazione san Carlo, diretta espressione di Caritas Ambrosiana, e con un progetto immaginato per chi fosse temporaneamente in difficoltà a garantirsi una situazione abitativa stabile.