Parigi 2024 Italia ancora in striscia aperta | saranno almeno 29 giorni di fila a medaglia

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 3 agosto 2024) L’prolunga la suadi podi ai Giochi Estivi ed è già certa di issarsi a quota 29consecutivi con unaal collo. Un dato possibile grazie alla finale per l’oro raggiunta da Jasmine Paolini e Sara Errani nel doppio femminile di tennis, dove cercheranno il colpaccio ma sono già sicure di essere quantomeno argento. E se per domenica 4 agosto la delegazione azzurra era già ‘al sicuro’, la paura di interrompere questo filotto è stato scacciato via da una strepitosa Marta Maggetti: nel windsurf è arrivato infatti il suo oro per la cagliaritana classe 1996, la diciottesimafin qui per l’Team, per la sesta volta sul gradino più alto del podio. E adesso l’obiettivo è non fermarsi per mettere nel mirino quota 30: praticamente un meseto conunaalle Olimpiadi.